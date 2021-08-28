Синоптики дали прогноз на перші дні осені: обіцяють дощі, грози та похолодання

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Останній день літа, за даними Укргідрометцентру, також буде дощовим. Так, 31 серпня вночі у північних, центральних областях помірні, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Осінь також принесе дощі, але перші дні вересня обіцяють бути теплими.

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"1 вересня у західній частині помірні, на решті території місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 18-24°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 14-20°, вдень 27-33°; на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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У подальшому дощі триватимуть і у перший тиждень вересня, за даними синоптиків, у певних областях слід чекати зниження температури.

"2 вересня вночі у східних та південно-західних областях, вдень на Правобережжі, 3 вересня в Україні короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, вдень 18-24°, у південно-східній частині вночі 12-17°, вдень 23-29°; 4-6 вересня у північних, північно-західних областях невеликі дощі, на решті території переважно без опадів, зниження температури на 5-7°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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