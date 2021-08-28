Синоптики дали прогноз на первые дни осени: обещают дожди, грозы и похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Первые дни сентября в Украине будут дождевыми, местами ожидают грозы. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре, передает УНН.
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Последний день лета, по данным Укргидрометцентра, также будет дождливым. Так, 31 августа ночью в северных, центральных областях умеренные, днем в Украине местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Осень также принесет дожди, но первые дни сентября обещают быть теплыми.
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"1 сентября в западной части умеренные, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 18-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-20°, днем 27-33°, на остальной территории ночью 11-17°, днем 20-26° ", - сообщили в Укргидрометцентре.
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В дальнейшем дожди будут продолжаться и в первую неделю сентября, по данным синоптиков, в определенных областях следует ожидать снижения температуры.
"2 сентября ночью в восточных и юго-западных областях, днем на Правобережье, 3 сентября в Украине кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 8-14°, днем 18-24°, в юго-восточной части ночью 12-17°, днем 23-29°, 4-6 сентября в северных, северо-западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков, снижение температуры на 5-7°", - сообщили в Укргидрометцентре.
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