Синоптик: з нового тижня в Україну прийдуть морози
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Синоптик Наталія Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям. У більшості областей України очікується посилення морозів, інформує УНН.
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"Надалі, з нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів! Зима хоче бути собою", - зазначила Діденко.
Деталі
Найближчими днями, а саме 21-22 січня в Україні буде періодично випадати сніг. У південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний, рвучкий.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на Півдні +1+5 градусів.
У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.
У Києві на наступному тижні морози зміцніють.
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