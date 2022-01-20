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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 28841 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Синоптик: з нового тижня в Україну прийдуть морози

Синоптик: з нового тижня в Україну прийдуть морози

Київ • УНН

 • 24419 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Синоптик Наталія Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям. У більшості областей України очікується посилення морозів, інформує УНН.

Цитата

"Надалі, з нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів! Зима хоче бути собою", - зазначила Діденко.

Деталі

Найближчими днями, а саме 21-22 січня в Україні буде періодично випадати сніг. У південній частині без істотних опадів, а також на Сході в неділю переважно сухо. Ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, рвучкий.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на Півдні +1+5 градусів.

У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.
У Києві на наступному тижні морози зміцніють.

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