Деякі області України засніжить: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні в більшості областей Україні буде сніг та від 2° морозу до 3° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях буде невеликий мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті прогнозують хуртовини, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.
На дорогах місцями ожеледиця.
Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Одеській, Миколаївській областях та в Криму 1-6° тепла. В Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.
Додамо
У Київській області вдень буде невеликий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
На дорогах місцями ожеледиця.
Температура в області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо
2021 року у всьому світу було зафіксовано понад 400 температурних рекордів.