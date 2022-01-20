Некоторые области Украины заснежит: прогноз погоды на сегодня

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15 марта, 19:03 • 108136 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины будет снег и от 2° мороза до 3° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях будет небольшой мокрый снег. В Карпатах и ​​Закарпатье прогнозируют метели, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с.

На дорогах местами гололедица.

Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза. На остальной территории ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. В Одесской, Николаевской областях и Крыму 1-6° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​4-9° мороза.

Добавим

В Киевской области днем ​​небольшой снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На дорогах местами гололедица.

Температура в области ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем ​​1-3° тепла.

Напомним

В 2021 году по всему миру было зафиксировано более 400 температурных рекордов.

Украинские Национальные Новости

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