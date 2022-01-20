Некоторые области Украины заснежит: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины будет снег и от 2° мороза до 3° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях будет небольшой мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье прогнозируют метели, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем в западных областях порывы 15-20 м/с.
На дорогах местами гололедица.
Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза. На остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Одесской, Николаевской областях и Крыму 1-6° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.
Добавим
В Киевской области днем небольшой снег.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
На дорогах местами гололедица.
Температура в области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним
В 2021 году по всему миру было зафиксировано более 400 температурных рекордов.