Синоптик: с новой недели в Украину придут морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать украинцам. В большинстве областей Украины ожидается усиление морозов, информирует УНН.
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"В дальнейшем, с новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов! Зима хочет быть собой", - отметила Диденко.
Детали
В ближайшие дни, а именно 21-22 января в Украине будет периодически выпадать снег. В южной части без существенных осадков, а также на Востоке в воскресенье в основном сухо. Гололедица.
Ветер западный, юго-западный, порывистый.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.
В Киеве на следующей неделе морозы окрепнут.
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