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"Синьо-жовтий - для любові, миру, надії та свободи": у Міноборони привітали з днем прапора

Київ • УНН

 • 192908 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні 23 серпня відзначають державне свято – День прапора. З цієї нагоди 
міністр оборони України Олексій Резніков привітав українців. Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.

"Синьо-жовтий - для любові, миру, надії та свободи": у Міноборони привітали з днем прапора

Цитата

«Сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора. Блакитний - для моря і неба. Жовтий - для полів і сонця. Синьо-жовтий - для любові, миру, надії та свободи», - написав він.

Доповнення 

День Державного прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня. Раніше цей день відзначали тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Українці не були впевнені, що Декларація про державний суверенітет буде ухвалена, але 16 липня 1990 року це сталося.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України та виступив із промовою.

«Щороку напередодні Дня Незалежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святинь – це Державний прапор України. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг», – сказав глава держави.

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