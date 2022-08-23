"Синьо-жовтий - для любові, миру, надії та свободи": у Міноборони привітали з днем прапора

Цитата



«Сьогодні ми святкуємо День Державного Прапора. Блакитний - для моря і неба. Жовтий - для полів і сонця. Синьо-жовтий - для любові, миру, надії та свободи», - написав він.

Доповнення

День Державного прапора відзначають в Україні щороку 23 серпня. Раніше цей день відзначали тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Українці не були впевнені, що Декларація про державний суверенітет буде ухвалена, але 16 липня 1990 року це сталося.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України та виступив із промовою.

«Щороку напередодні Дня Незалежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святинь – це Державний прапор України. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг», – сказав глава держави.