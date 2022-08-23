"Сине-желтый – для любви, мира, надежды и свободы": в Минобороны поздравили с Днем флага
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине 23 августа отмечают государственный праздник – День флага. По этому случаю
министр обороны Украины Алексей Резников поздравил украинцев. Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
Цитата
«Сегодня мы празднуем День Государственного Флага. Голубой – для моря и неба. Желтый – для полей и солнца. Сине-желтый – для любви, мира, надежды и свободы», – написал он.
Дополнение
День Государственного флага отмечают в Украине ежегодно 23 августа. Раньше этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтое знамя было поднято над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что Декларация о государственном суверенитете будет принята, но 16 июля 1990 это произошло.
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины и выступил с речью.
«Каждый год накануне Дня Независимости Украины мы чтим один из главных своих символов, одной из самых больших своих святынь – это Государственный флаг Украины. Сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужие цвета на своей земле и в своем небе. И всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг», – сказал глава государства.