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Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі: Зеленський взяв участь у церемонії підняття прапора України

Київ • УНН

 • 291694 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України та виступив із промовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі: Зеленський взяв участь у церемонії підняття прапора України

Цитата

“Щороку напередодні Дня Незалежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святинь – це Державний прапор України. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг”, – сказав глава держави.

Деталі

Зеленський наголосив на тому, що синьо-жовтий прапор України знову замайорить на всіх тимчасово окупованих територіях. Два кольори знов будуть розвіюватися там, де вони мають бути по праву – в усіх тимчасово окупованих містах та селах України.

"Замайорить назавжди. У Мелітополі – над площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви", – додав Зеленський.

Президент також зазначив, що український стяг майорітиме й на території тимчасово окупованого Криму.

"В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі – український і кримськотатарський прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", – сказав президент.

Доповнення

Сьогодні, 23 серпня, в Україні святкують День Державного прапора. Раніше цей день відзначали тільки в Києві 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Українці не були впевнені, що декларація про державний суверенітет буде ухвалена, але 16 липня 1990 року це сталося.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Утвердження синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Потім в історії України був період червоного "серпасто-молоткастого", а за синьо-жовтий саджали до в’язниць.

23 серпня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

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