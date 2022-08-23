Никогда не признаем чужие цвета на своей земле: Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага Украины

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“Каждый год накануне Дня Независимости Украины мы чтим один из главных своих символов, одной из самых больших своих святынь – это Государственный флаг Украины. Сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужие цвета на своей земле и в своем небе. И всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг”, – сказал глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что сине-желтый флаг Украины снова замелькает на всех временно оккупированных территориях. Два цвета снова будут развеиваться там, где они должны быть по праву – во всех временно оккупированных городах и селах Украины.

"Взвеется навсегда. В Мелитополе – над площадью Победы, там где не может быть флага проигравших эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне – над площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает что такое свобода. Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольском маяке и на Савур-Могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, возле Олешковских песков – там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия", – добавил Зеленский.

Президент также отметил, что украинский флаг будет развеваться и на территории временно оккупированного Крыма.

"В Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петре – украинский и крымскотатарский флаги. Какбы кто-то не пытался перекрутить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом", – сказал президент.

Дополнение

Сегодня, 23 августа, в Украине празднуют День государственного флага. Ранее в этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтое знамя было поднято над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что право на государственный суверенитет будет принято, но 16 июля 1990 года это произошло.

В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Утверждение сине-желтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного "серпасто-молоткастого", а за сине-желтый сажали в тюрьму.

23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтое украинское знамя в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.