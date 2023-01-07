Сина представника кадирова ліквідували на Запоріжжі - OSINT-експерт

Цитата

«34-річного Джамбулата Заураєва, який вирушив на війну в Україну як доброволець у складі "Тік-Ток" військ, ліквідували в Запорізькій області. Поховали його у Чечні 3 січня», - повідомив Комахідзе.

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Зазначається, що Джамбулат був сином Абубакара Заураєва – представника глави чеченської республіки "рамзана дон-дон кадирова".

У соцмережах зазначено, що він закінчив Грозненський державний нафтовий інститут. У держреєстрі рф проходить як керівник ТОВ "Перша Антиколекторська Компанія"

Доповнення

У Запорізькій області збільшується кількість російських угруповань. Зокрема, на Мелітопольщині спостерігається тенденція до збільшення кадирівців, які контролюють мобілізованих.