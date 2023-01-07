Сина представника кадирова ліквідували на Запоріжжі - OSINT-експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Запорізькій області ліквідували сина представника кадирова в Ханти-Мансійському АТ Джамбулата Заураєва, повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Telegram, передає УНН.
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«34-річного Джамбулата Заураєва, який вирушив на війну в Україну як доброволець у складі "Тік-Ток" військ, ліквідували в Запорізькій області. Поховали його у Чечні 3 січня», - повідомив Комахідзе.
Деталі
Зазначається, що Джамбулат був сином Абубакара Заураєва – представника глави чеченської республіки "рамзана дон-дон кадирова".
У соцмережах зазначено, що він закінчив Грозненський державний нафтовий інститут. У держреєстрі рф проходить як керівник ТОВ "Перша Антиколекторська Компанія"
Доповнення
У Запорізькій області збільшується кількість російських угруповань. Зокрема, на Мелітопольщині спостерігається тенденція до збільшення кадирівців, які контролюють мобілізованих.