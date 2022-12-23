На Мелітопольщину приїхали кадирівці - мер

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«В цілому, якщо дивитися на тенденцію, то збільшення угрупування кадирівців на території тимчасово окупованої Мелітопольщини має дві основні функції. Перше, вони взяли під контроль блокпости від Мелітополя до Василівки. Друге, їх одна з основних цілей – це контроль мобіків. Тобто, мобіки зараз - неконтрольована субстанція, і кадирівці контролюють, щоб вони йшли воювати, а не пиячити, чим займаються цілодобово. І в цілому ми бачимо тенденцію, що кількість російських військових збільшується», – повідомив Федоров.

Він також додав, що поряд із нарощенням сил у Запорізькій області окупанти й відпрацьовують підготовку до евакуації. Це пов’язано з тим, що вони мають «безліч інструкцій і зовсім різних векторів, де права рука не знає, що робить ліва».

Нагадаємо

У центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.