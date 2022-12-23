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На Мелітопольщину приїхали кадирівці - мер

На Мелітопольщину приїхали кадирівці - мер

Київ • УНН

 • 343593 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Запорізькій області збільшується кількість російських угруповань. Зокрема, на Мелітопольщині спостерігається тенденція до збільшення кадирівців, які контролюють мобілізованих. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

«В цілому, якщо дивитися на тенденцію, то збільшення угрупування кадирівців на території тимчасово окупованої Мелітопольщини має дві основні функції. Перше, вони взяли під контроль блокпости від Мелітополя до Василівки. Друге, їх одна з основних цілей – це контроль мобіків. Тобто, мобіки зараз - неконтрольована субстанція, і кадирівці контролюють, щоб вони йшли воювати, а не пиячити, чим займаються цілодобово. І в цілому ми бачимо тенденцію, що кількість російських військових збільшується», – повідомив Федоров.

Він також додав, що поряд із нарощенням сил у Запорізькій області окупанти й відпрацьовують підготовку до евакуації. Це пов’язано з тим, що вони мають «безліч інструкцій і зовсім різних векторів, де права рука не знає, що робить ліва».

Нагадаємо

У центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів.

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