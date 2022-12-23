На Мелитопольщину приехали кадыровцы - мэр

Цитата

«В целом, если смотреть на тенденцию, то увеличение группировки кадыровцев на территории временно оккупированной Мелитопольщины имеет две основные функции. Первое, они взяли под контроль блокпосты от Мелитополя до Васильевки. Второе, их одна из основных целей – это контроль мобиков. То есть, мобики сейчас – неконтролируемая субстанция, и кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевать, а не пьянствовать, чем занимаются круглосуточно. И в целом мы видим тенденцию, что количество российских военных увеличивается», – сообщил Федоров.

Он также добавил, что наряду с наращиванием сил в Запорожской области оккупанты и отрабатывают подготовку к эвакуации. Это связано с тем, что они имеют «множество инструкций и совершенно разных векторов, где правая рука не знает, что делает левая».

Напомним

В центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.