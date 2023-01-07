Сына представителя кадырова ликвидировали на Запорожье - OSINT-эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Запорожской области ликвидировали сына представителя кадырова в Ханты-Мансийском АО Джамбулата Заураева, сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram, передает УНН.
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«34-летнего Джамбулата Заураева, который отправился на войну в Украину как доброволец в составе "Тик-Ток" войск, ликвидировали в Запорожской области. Похоронили его в Чечне 3 января», - сообщил Комахидзе.
Детали
Отмечается, что Джамбулат был сыном Абубакара Заураева – представителя главы чеченской республики "рамзана дон-дон кадырова".
В соцсетях указано, что он окончил Грозненский государственный нефтяной институт. В госреестре рф проходит как руководитель ООО "Первая Антиколлекторская Компания"
Дополнение
В Запорожской области увеличивается количество российских группировок. В частности, на Мелитопольщине наблюдается тенденция к увеличению кадыровцев, которые контролируют мобилизованных.