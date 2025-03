Сім'я з Чикаго відтворила кадри з фільмів-номінантів на "Оскар-2018"

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сім'я Сторіно з Чикаго зробила проект під назвою "Do not Call Me Oscar", в якому маленькі діти відтворюють популярні сцени з фільмів, які номіновані на "Оскар-2018". Про це повідомляє Vanity Fair, передає УНН.