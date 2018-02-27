Сім'я з Чикаго відтворила кадри з фільмів-номінантів на "Оскар-2018"

Сім'я Сторіно займається цим проектом вже 8-й рік поспіль. В цьому році дівчинки Софія (7 років), Сейді (5 років) і Слоуен (2 роки) відтворили гру Меріл Стріп, Тома Хенкса і Френсіс Макдорманд із "Секретного досьє", головну сцену в басейні з фільму "Форма води", Вінстона Черчілля з "Темних часів" та інші.

"Раніше було складніше знайти кадри, де були б провідні жіночі ролі. Цього року все по-іншому. Майбутнє за жінками, що стосується і фільмів теж. У 2018 році дуже багато сильних актрис, яких могли скопіювати мої дівчатка, від Сірша Ронан і Саллі Хокінс до Френсіс Макдорманд і Меріл Стріп. Мені також дуже сподобалося, що в режисерському кріслі виявилася Грета Гервіг", - розповіла Меггі Сторіно, мати дітей і арт-директор проекту.

Нагадаємо, 21 лютого Академія кінематографічних мистецтв і наук запустила фінальне голосування на премію "Оскар".