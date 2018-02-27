Семья из Чикаго воссоздала кадры из фильмов-номинантов на "Оскар-2018"

Семья Сторино занимается этим проектом уже 8 год подряд. В этом году девочки София (7 лет), Сейди (5 лет) и Слоуэн (2 года) воссоздали игру Мерил Стрип, Тома Хэнкса и Фрэнсис МакДорманд из "Секретного досье", главную сцену в бассейне из фильма "Форма воды", Уинстона Черчилля из "Темных времен" и другие.

"Раньше было сложнее найти кадры, где были бы ведущие женские роли. В этом году все по-другому. Будущее за женщинами, что касается и фильмов тоже. В 2018 году очень много сильных актрис, которых могли скопировать мои девочки, от Сирши Ронан и Салли Хокинс до Фрэнсис МакДорманд и Мерил Стрип. Мне также очень понравилось, что в режиссерском кресле оказалась Грета Гервиг", — рассказала Мэгги Сторино, мать детей и арт-директор проекта.

Напомним, 21 февраля Академия кинематографических искусств и наук запустила финальное голосование на премию “Оскар”.