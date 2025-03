Семья из Чикаго воссоздала кадры из фильмов-номинантов на "Оскар-2018"

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Семья Сторино из Чикаго сделала проект под названием "Do not Call Me Oscar", в котором маленькие дети воспроизводят популярные сцены из фильмов, которые номинированы на "Оскар-2018". Об этом сообщает Vanity Fair, передает УНН.