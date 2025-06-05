У Білому домі висить фото із зустрічі Зеленського з Венсом
Київ • УНН
Андрій Єрмак повідомив, що фотографія віце-президента США та Президента України, зроблена в Римі, висить у Білому домі. Раніше Єрмак звертався до сенаторів США із закликом посилити санкції.
Фото віце-президента США Джей Ді Венса та Президента України Володимира Зеленського, яка була зроблена під час зустрічі в Римі, висить у Білому домі. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі
Більш позитивні, ніж до цього: Зеленський про взаємовідносини із Венсом19.05.25, 22:21 • 4316 переглядiв
Нагадаємо
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів звернувся до сенаторів. Він подякував їм за допомогу і підтримку, яку США надали Україні та закликав посилити санкції проти держави-агресора.
Доповнення
Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.