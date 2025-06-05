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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

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У Білому домі висить фото із зустрічі Зеленського з Венсом

Київ • УНН

 • 8032 перегляди

Андрій Єрмак повідомив, що фотографія віце-президента США та Президента України, зроблена в Римі, висить у Білому домі. Раніше Єрмак звертався до сенаторів США із закликом посилити санкції.

У Білому домі висить фото із зустрічі Зеленського з Венсом

Фото віце-президента США Джей Ді Венса та Президента України Володимира Зеленського, яка була зроблена під час зустрічі в Римі, висить у Білому домі. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі 

- повідомив Єрмак.

Більш позитивні, ніж до цього: Зеленський про взаємовідносини із Венсом19.05.25, 22:21 • 4316 переглядiв

Нагадаємо

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів звернувся до сенаторів. Він подякував їм за допомогу і підтримку, яку США надали Україні та закликав посилити санкції проти держави-агресора.

Доповнення

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Білий дім
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Єрмак Андрій Борисович
Зеленський Володимир Олександрович
Сполучені Штати Америки
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