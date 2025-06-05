У Білому домі висить фото із зустрічі Зеленського з Венсом

Фото віце-президента США Джей Ді Венса та Президента України Володимира Зеленського, яка була зроблена під час зустрічі в Римі, висить у Білому домі. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Джей Ді Венс та Володимир Зеленський в Римі. Фото висить у Білому Домі - повідомив Єрмак.

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Нагадаємо

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до Сполучених Штатів звернувся до сенаторів. Він подякував їм за допомогу і підтримку, яку США надали Україні та закликав посилити санкції проти держави-агресора.

Доповнення

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із Держсекретарем США ситуацію на фронті, підтримку України та переговори з росією. Також говорили про обмін полоненими та повернення викрадених дітей.