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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 14212 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Белом доме висит фото со встречи Зеленского с Венсом

Киев • УНН

 • 4602 просмотра

Андрей Ермак сообщил, что фотография вице-президента США и Президента Украины, сделанная в Риме, висит в Белом доме. Ранее Ермак обращался к сенаторам США с призывом усилить санкции.

В Белом доме висит фото со встречи Зеленского с Венсом

Фото вице-президента США Джей Ди Венса и Президента Украины Владимира Зеленского, которое было сделано во время встречи в Риме, висит в Белом доме. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Джей Ди Венс и Владимир Зеленский в Риме. Фото висит в Белом Доме 

- сообщил Ермак.

Более позитивные, чем до этого: Зеленский о взаимоотношениях с Венсом19.05.25, 22:21 • 4308 просмотров

Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США предоставили Украине, и призвал усилить санкции против государства-агрессора.

Дополнение

Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Рим
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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