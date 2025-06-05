В Белом доме висит фото со встречи Зеленского с Венсом

Фото вице-президента США Джей Ди Венса и Президента Украины Владимира Зеленского, которое было сделано во время встречи в Риме, висит в Белом доме. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Джей Ди Венс и Владимир Зеленский в Риме. Фото висит в Белом Доме - сообщил Ермак.

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Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США предоставили Украине, и призвал усилить санкции против государства-агрессора.

Дополнение

Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.