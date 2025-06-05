В Белом доме висит фото со встречи Зеленского с Венсом
Киев • УНН
Андрей Ермак сообщил, что фотография вице-президента США и Президента Украины, сделанная в Риме, висит в Белом доме. Ранее Ермак обращался к сенаторам США с призывом усилить санкции.
Фото вице-президента США Джей Ди Венса и Президента Украины Владимира Зеленского, которое было сделано во время встречи в Риме, висит в Белом доме. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Джей Ди Венс и Владимир Зеленский в Риме. Фото висит в Белом Доме
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Напомним
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Соединенные Штаты обратился к сенаторам. Он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую США предоставили Украине, и призвал усилить санкции против государства-агрессора.
Дополнение
Андрей Ермак в Вашингтоне обсудил с Госсекретарем США ситуацию на фронте, поддержку Украины и переговоры с россией. Также говорили об обмене пленными и возвращении похищенных детей.