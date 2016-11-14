Сімох членів озброєного угрупування судитимуть на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Запоріжжі судитимуть сімох членів озброєного угрупування, які завдали потерпілим збитків на загальну суму понад 10 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Прокуратурою Запорізької області 11.11.2016 затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 7 членів озброєної банди, яка упродовж 2012-2016 років на території м. Запоріжжя вчинила 13 розбійних нападів на ювелірні крамниці та банківські установи. Внаслідок такої злочинної діяльності члени банди завдали потерпілим збитків на загальну суму понад 10 млн. грн.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений озброєною організованою групою), ч. 1 ст. 263 (носіння, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 15, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України.
Наразі обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Запоріжжя для розгляду по суті.