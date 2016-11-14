Семь членов вооруженной группировки будут судить в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Запорожской области будут судить семерых членов вооруженной группировки, которые нанесли пострадавшим ущерб на общую сумму более 10 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Прокуратурой Запорожской области 11.11.2016 утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 7 членов вооруженной банды, которая на протяжении 2012-2016 годов на территории г. Запорожье осуществила 13 разбойных нападений на ювелирные магазины и банковские учреждения. Вследствие такой преступной деятельности члены банды нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму более 10 млн. грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный вооруженной организованной группой), ч. 1 ст. 263 (ношение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 15 п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд г. Запорожье для рассмотрения по существу.