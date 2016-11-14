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15 марта, 19:03 • 110624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153585 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122700 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108315 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Семь членов вооруженной группировки будут судить в Запорожской области

Семь членов вооруженной группировки будут судить в Запорожской области

Киев • УНН

 • 6996 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Запорожской области будут судить семерых членов вооруженной группировки, которые нанесли пострадавшим ущерб на общую сумму более 10 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Прокуратурой Запорожской области 11.11.2016 утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 7 членов вооруженной банды, которая на протяжении 2012-2016 годов на территории г. Запорожье осуществила 13 разбойных нападений на ювелирные магазины и банковские учреждения. Вследствие такой преступной деятельности члены банды нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму более 10 млн. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный вооруженной организованной группой), ч. 1 ст. 263 (ношение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 15 п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд г. Запорожье для рассмотрения по существу.

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