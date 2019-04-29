Сили уряду Лівії відтіснили армію Хафтара в Тріполі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У передмістях Тріполі тривають бої між силами, підконтрольними національному уряду Лівії і армії фельдмаршала Халіфа Хафтара. Сили уряду змогли відтіснити противника в південних районах міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і Al-Jazeera.
В районі Айн-Зара на південь від лівійської столиці військовим вдалося відкинути сили Хафтара на 1,5 км з займаних ними позицій. Ситуація в інших частинах міста залишається нестабільною.
Інформацію про успіхи сил уряду підтвердив катарський телеканал Al-Jazeera. Підрозділам Хафтара до сих пір не вдалося зайняти міжнародний аеропорт, який залишається під контролем урядових військ. Бої тривають в безпосередній близькості від аеропорту.
Нагадаємо, авіаудар безпілотника було завдано в суботу ввечері по Тріполі.