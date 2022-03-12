Сили ППО ліквідували ще один російський літак Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сили протиповітряної оборони ліквідували російський літак Су-34. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію 1-ої окремої танкової Сіверської бригади.
Цитата
“Сили протиповітряної оборони ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте у своїх захисників!" - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що від початку війни окупанти втратили понад 12 тис. військових, близько 60 літаків та 83 гелікоптерів.
Зокрема, чернігівські оборонці ліквідували Су-34 війська російського окупанта.