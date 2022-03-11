Чернігівські оборонці ліквідували російський літак Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Чернігівські оборонці ліквідували Су-34 війська російського окупанта. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Цитата
“Попередньо: Чернігівські оборонці ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям. Вірте в своїх захисників!" - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що з 24.02 по 11.03 ворог втратив 57 літаків та 83 гелікоптери.
Додамо
Українські військові збили два літаки РФ - один над Києвом, а інший - на околицях.