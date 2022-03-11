Черниговские защитники ликвидировали российский самолет Су-34

Цитата

“Предварительно: Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что с 24.02 по 11.03 враг потерял 57 самолетов и 83 вертолеты.

Добавим

Украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.