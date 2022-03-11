Черниговские защитники ликвидировали российский самолет Су-34
Киев • УНН
Киев. 11 Марта. УНН.Черниговские защитники ликвидировали Су-34 войска русского оккупанта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Север".
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“Предварительно: Черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что с 24.02 по 11.03 враг потерял 57 самолетов и 83 вертолеты.
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Украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах.