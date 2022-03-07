Один над Києвом, інший - на околицях: українські військові збили два літаки РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українські військові збили два літаки РФ - один над Києвом, а інший - на околицях. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає УНН.
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"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - написав Залужний.
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