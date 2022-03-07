Один над Києвом, інший - на околицях: українські військові збили два літаки РФ

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"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - написав Залужний.

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Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря. Це найвищий пілотаж.