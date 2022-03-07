Один над Киевом, другой - на окраинах: украинские военные сбили два самолета РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинские военные сбили два самолета РФ - один над Киевом, а другой - на окраинах. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.
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"ПВО ВС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - написал Залужный.
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