Один над Киевом, другой - на окраинах: украинские военные сбили два самолета РФ

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"ПВО ВС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - написал Залужный.

Ранее

Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух. Это высший пилотаж.