Під Обуховим український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря. Це найвищий пілотаж. Про це йдеться у повідомленні радника глави МВС Антона Геращенка, передає УНН.
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"Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів Українців", - написав Геращенко.
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За словами радника глави МВС, боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.
"На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху. Уявіть собі скільки горя було б якби ця фашистська ракета вибухнула у місті?! Слава Українським льотчикам – Героям!" - резюмував Геращенко.