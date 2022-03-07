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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Обуховим український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр"

Під Обуховим український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр"

Київ • УНН

 • 145174 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря. Це найвищий пілотаж. Про це йдеться у повідомленні радника глави МВС Антона Геращенка, передає УНН.

Цитата

"Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів Українців", - написав Геращенко.

Деталі

За словами радника глави МВС, боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.

"На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху. Уявіть собі скільки горя було б якби ця фашистська ракета вибухнула у місті?! Слава Українським льотчикам – Героям!" - резюмував Геращенко.

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