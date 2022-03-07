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Под Обуховым украинский летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр"

Под Обуховым украинский летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр"

Киев • УНН

 • 145174 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух. Это высший пилотаж. Об этом говорится в сообщении советника главы МВД Антона Геращенко, передает УНН.

Цитата

"Под Обуховым час назад наш летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр" ракетой воздух-воздух! Это высший пилотаж! Наш летчик-Герой сохранил сейчас десятки, а может, сотни жизней украинцев", - написал Геращенко.

Детали

По словам советника главы МВД, боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова.

"На место выехали местные жители и прислали мне фото воронки от взрыва. Представьте себе сколько горя было бы если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?! Слава украинским летчикам-Героям!" - резюмировал Геращенко.

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