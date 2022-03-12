Силы ПВО ликвидировали еще один российский самолет Су-34
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Силы противовоздушной обороны ликвидировали российский самолет Су-34. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию 1-й отдельной танковой Сиверской бригады.
Цитата
“Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что с начала войны оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, около 60 самолетов и 83 вертолетов.
В частности, черниговские защитники ликвидировали Су-34 войска российского оккупанта.