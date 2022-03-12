Силы ПВО ликвидировали еще один российский самолет Су-34

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“Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников!" - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с начала войны оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, около 60 самолетов и 83 вертолетов.

В частности, черниговские защитники ликвидировали Су-34 войска российского оккупанта.