Сили оборони збили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Упродовж доби українські захисники знищили російський літак Су-25 та п’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та три удари — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ України уразили 2 пункти управління росіян, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.
Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.
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