Сили оборони збили ворожий літак Су-25 – Генштаб

Деталі

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та три удари — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ України уразили 2 пункти управління росіян, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку - Штупун