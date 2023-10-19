Силы обороны сбили вражеский самолет Су-25 - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение суток украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и пять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и три удара — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск Украины поразили 2 пункта управления россиян, зенитно-ракетный комплекс “Тор”, радиолокационную станцию “Зоопарк-1М” и 11 артиллерийских средств противника.
За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
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