Сили оборони мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На Запорізькому напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в обороні українських підрозділів, але продовжує втрачати позиції південніше Роботиного. Про це в ефірі телемарафону сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.
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Олександр Штупун розповів, що на Запорізькому напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в обороні українських воїнів, намагається відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного. Але Сили оборони продовжують наступальні дії та мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку, південніше Роботиного.
Він зазначив, що після ураження аеродрому у Бердянську, росіянам буде складніше забезпечувати підтримку з повітря на цьому напрямку.
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«Підліт техніки, вертольотів та літаків, росіянам буде обходиться дорожче, плече пересування збільшено. У середньостроковій та віддаленій перспективі ми очікуємо зменшення авіаударів», - сказав він.
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