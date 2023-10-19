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Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском направлении - Штупун

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. На Запорожском направлении враг пытается найти слабые места в обороне украинских подразделений, но продолжает терять позиции южнее Роботино. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском направлении - Штупун

Детали 

Александр Штупун рассказал, что на Запорожском направлении враг пытается найти слабые места в обороне украинских воинов, пытается восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино. Но Силы обороны продолжают наступательные действия и имеют частичный успех на Мелитопольском направлении, южнее Роботино.

Он отметил, что после поражения аэродрома в Бердянске, россиянам будет сложнее обеспечивать поддержку с воздуха на этом направлении.

Цитата

«Подлет техники, вертолетов и самолетов, россиянам будет обходится дороже, плечо передвижения увеличено. В среднесрочной и отдаленной перспективе мы ожидаем уменьшения авиаударов», - сказал он.

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