Сили оборони наступають у районі Вербового та під Бахмутом — Генштаб

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Тур'я, Блешня, Прогрес, Янжулівка Грем'яч Чернігівської області, Нововасилівка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Запсілля, Пожня Сумської області та Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки, Тополі Харківської області.

На Куп'янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області та Надія Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку армії РФ у районі Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачене становище в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мали. Натомість завдали авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Армія РФ завдала авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новобахмутівка, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку протягом доби українські військові успішно відбили 9 атак в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару біля Мар'їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема в районі Вербового Запорізької області витісняють росіян із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Червоне, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Доповнення

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. Також завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога і 4 удари — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 275 460 осіб, 4655 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.