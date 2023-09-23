Силы обороны наступают в районе Вербового и под Бахмутом - Генштаб

Детали

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают обстрелы населенных пунктов. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Прогресс, Янжуловка Гремяч Черниговской области, Нововасильевка, Марчихина Буда, Искрисковщина, Запселье, Пожня Сумской области и Уды, Мороховец, Нескучное, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности Берестовое, Масютовка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили атаку армии РФ в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имели. Зато нанесли авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клищеевка, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах. Армия РФ нанесла авиационный удар возле Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новобахмутовка, Степное, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские военные успешно отбили 9 атак в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар возле Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, среди них Невельское, Александрополь, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности в районе Вербового Запорожской области вытесняют россиян с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Красное, Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области, среди них Новоалександровка, Дудчаны, Змиевка, Токаревка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Дополнение

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и 4 удара — по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 275 460 человек, 4655 танков и сотен единиц другой военной техники.