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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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Швидкісний поїзд Київ – Кривий Ріг – Київ почне курсувати з 3 листопада

Швидкісний поїзд Київ – Кривий Ріг – Київ почне курсувати з 3 листопада

Київ • УНН

 • 44973 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Із 3 листопада почне курсувати швидкісний поїзд Інтерсіті № 740/739 Київ — Кривий Ріг — Київ. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, пише  УНН-Центр.

Поїзд курсуватиме щоденно до введення нового графіка руху поїздів на 2016/2017 роки складом двосистемного поїзда Екр-1 виробництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:24 та прибуватиме до Кривого Рогу о 22:30. На шляху прямування поїзд прослідує без зупинок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоповерховий потяг Харків − Київ − Вінниця почне курсувати з 4 листопада

Зворотно з Кривого Рогу швидкісний поїзд Інтерсіті відправлятиметься з 4 листопада о 06:40 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський об 11:45.

Поїзд слідує без зупинок. Час у дорозі становить близько п’яти годин.

Українські Національні Новини

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