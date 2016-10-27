Скоростной поезд Киев - Кривой Рог - Киев начнет курсировать с 3 ноября

Поезд будет курсировать ежедневно до введения нового графика движения поездов на 2016/2017 годы составом двухсистемного поезда Экр-1 производства ОАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Поезд будет отправляться из Киева в 17:24 и прибывать в Кривой Рог в 22:30. На пути следования поезд проследует без остановок.

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Обратно из Кривого Рога скоростной поезд Интерсити будет отправляться с 4 ноября в 06:40 и прибывать на ст. Киев-Пассажирский в 11:45.

Поезд следует без остановок. Время в пути составляет около пяти часов.