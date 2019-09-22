Швейцарці протестували проти 5G зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Берні відбулася акція протесту проти впровадження стандарту мобільного широкосмугового зв’язку п’ятого покоління 5G і, за словами активістів, "примусового опромінення", якому вони можуть піддатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У демонстрації під гаслом "Стоп 5G" взяли участь кілька тисяч осіб, деякі з яких називали впровадження п’ятого покоління мобільного зв’язку у Швейцарії "злочином проти прав людини".
"Той факт, що сьогодні на вулиці вийшло стільки людей, – це потужний сигнал проти неконтрольованого впровадження мереж 5G", – написала в комюніке мітингу одна з його організаторів Тамлін Шибер Ульман.
Противники 5G вважають, що ця мобільна технологія може серйозно вплинути на здоров’я населення і навколишнє середовище. Вони роблять акцент на тому, що ризики, які вона несе, поки невідомі, і намагаються зібрати 100 тисяч підписів, щоб провести референдум на мораторій нової технології до їх з’ясування. Крім того, активісти вимагають прискорити розвиток оптоволоконного зв’язку, який, на їхню думку, є нешкідливим.
Нагадаємо, у Швейцарії введуть моніторинг нового стандарту зв'язку 5G, щоб заспокоїти громадян.