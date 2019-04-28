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У Швейцарії введуть моніторинг нового стандарту зв'язку 5G, щоб заспокоїти громадян

У Швейцарії введуть моніторинг нового стандарту зв'язку 5G, щоб заспокоїти громадян

Київ • УНН

 • 12673 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Швейцарії введуть систему моніторингу, щоб заспокоїти громадян, які побоюються випромінювання від мобільних антен нового стандарту зв'язку 5G. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і BBC.

Швейцарія минулого тижня стала третьою країною в світі після Південної Кореї і США, де стали надавати послуги мобільного зв'язку п'ятого покоління - те саме 5G. Однак, за даними влади, приблизно половина жителів вважають, що антени для нового типу зв'язку можуть бути небезпечні.

Кабінет міністрів закликав федеральне агентство з охорони навколишнього середовища вимірювати рівні так званої неіонізуючої радіації, оцінювати її ризики і регулярно інформувати громадськість про свої висновки.

У лютому федеральне агентство зв'язку розіграло на аукціоні послуги 5G і присудило трьом операторам - Salt, Sunrise і Swisscom - частоти нового покоління в цілому на 380 млн швейцарських франків (377 млн доларів).

Один тільки Swisscom обіцяє до кінця року забезпечити всіх швейцарців новим стандартом зв'язку.

Нагадаємо, Україна знаходиться в першій десятці провідних країн світу, які випробовують на своїй території технології 5G.

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