Швейцарцы протестовали против 5G связи

В демонстрации под лозунгом "Стоп 5G" приняли участие несколько тысяч человек, некоторые из которых называли внедрения пятого поколения мобильной связи в Швейцарии "преступлением против прав человека".

"Тот факт, что сегодня на улицы вышли столько людей, - это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", - написала в коммюнике митинга одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 000 подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии к их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, который, по их мнению, является безвредным.

Напомним, в Швейцарии введут мониторинг нового стандарта связи 5G, чтобы успокоить граждан.