Швейцарія продовжила статус українців ще на рік

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«Українське цивільне населення страждає від триваючих нападів росії. На людей чекає холодна зима. Щоб знову скасувати захищений статус S, потрібна стабільна нормалізація ситуації. Тому безпечне повернення для біженців неможливе», - заявила міністр юстиції Карін Келлер-Саттер.



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За її словами, найближчим часом не можна передбачити поліпшення ситуації в Україні, а атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру все ще можливі по всій країні.

Таким чином, так званий статус захисту S не буде скасовано раніше ніж 4 березня 2024 року, якщо ситуація не зміниться до того часу.

На сьогодні у Швейцарії спеціальний статус захисту отримали 68 тисяч осіб з України. Біженці із цим статусом можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без спеціального дозволу на поїздку. Також вони можуть займатися оплачуваною роботою (включаючи самозайнятість), не чекаючи для цього певного періоду.

Доповнення

Українці, які прибули до Швейцарії, отримали право на проживання в країні протягом одного року.