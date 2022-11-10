Швейцария продлила статус украинцев еще на год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство Швейцарии продлило особый статус украинских беженцев и программу поддержки до марта 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на swissinfo.ch.
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«Украинское гражданское население страдает от продолжающихся нападений россии. Людей ждет холодная зима. Чтобы снова отменить защищенный статус S, требуется стабильная нормализация ситуации. Поэтому безопасное возвращение для беженцев невозможно», - заявила министр юстиции Карин Келлер-Саттер.
Детали
По ее словам, в ближайшее время нельзя предусмотреть улучшение ситуации в Украине, а атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру все еще возможны по всей стране.
Таким образом, так называемый статус защиты S не будет отменен ранее 4 марта 2024, если ситуация не изменится к тому времени.
На сегодняшний день в Швейцарии специальный статус защиты получили 68 тысяч человек из Украины. Беженцы с этим статусом могут уезжать за границу и возвращаться в Швейцарию без специального разрешения на поездку. Также они могут заниматься оплачиваемой работой (включая самозанятость), не дожидаясь этого определенного периода.
Дополнение
Украинцы, прибывшие в Швейцарию, получили право на проживание в стране в течение одного года.