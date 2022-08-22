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У Швейцарії захисний статус отримали понад 60 тисяч українських біженців, з них 17 тисяч дітей

Київ • УНН

 • 258053 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українці, які прибули до Швейцарії, отримали право на проживання в країні протягом одного року. Про це повідомляє Swissinfo, інформує УНН.

У Швейцарії захисний статус отримали понад 60 тисяч українських біженців, з них 17 тисяч дітей

Деталі

За даними державного секретаріату з питань міграції (SEM), кількість заяв на набуття статусу «S» зросла до 62 142. Приріст на добу складає понад 100 заяв.

Цей спеціальний захисний статус було активована навесні 2022 року вперше з моменту його створення після війн в Югославії у 1990-х роках. Він покликаний забезпечити необхідний захист людям, які рятуються від війни. А крім того, – зменшити навантаження на систему надання притулку, дозволяючи заявникам отримати дозвіл «S» швидко та без проходження класичної процедури.

Біженці можуть привезти із собою членів сім'ї. Крім того, якщо обставини складуться так, що уряд і після п'яти років не скасує тимчасовий захист, власники статусу «S» отримують звичайну швейцарську посвідку на проживання категорії «B». Біженці з України мають право відразу після набуття захисного статусу «S» почати працювати, а діти – ходити до школи.

Скільки українців проживає у Швейцарії:

  • Цюрих - 10 925 осіб;
  • Берн - 7 418;
  • Кантон Во - 5 511;
  • Женева - 3 538 українських біженців.
  • Кантон Фрібург - 2132;
  • Кантон Вале – 2 045;
  • Кантон Невшатель - 1 14;
  • Кантон Юра - 463.

Як зазначається, з 33 645 осіб працездатного віку (від 18 до 64 років) вже мають роботу 3 375 українців. Майже чверть працюючих (24%) зайняті у готельному та ресторанному сегменті ринку. Практично кожен п'ятий (17%) працює у секторі «Планування, консалтинг, ІТ». На сільське господарство та освіту припадає відповідно 8% та 7%.

Щодо кількості школярів, у Держсекретаріаті з питань міграції наголошують, що 17 263 дітей (з 4 до 17 років) отримали статус «S». Зокрема, з України приїхали 12 648 дітей віком від 4 до 13 років, 2 336 – від 14 до 15 років та 2 279 – підлітки від 16 до 17 років. Також у Швейцарії зараз мешкає 3 162 малюків віком до трьох років.

Доповнення 

Уряд Швейцарії повідомив, що під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги для українських біженців. 

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