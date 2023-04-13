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Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року

Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року

Київ • УНН

 • 697942 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року. Про це заявив міністр закордонних справ крани Іньяціо Кассіс, пише УНН з посиланням на Swiss Info.

Деталі

Зазначається, що ця підтримка буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.

З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів), уже виділених Швейцарією на 2023 і 2024 роки, країна надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків, тобто понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо

Швейцарія приєдналася до десятого пакета антиросійських санкцій Європейського Союзу.

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