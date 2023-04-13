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Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис, пишет УНН со ссылкой на Swiss Info.

Детали

Отмечается, что эта поддержка будет оказана в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.

С учетом 300 млн франков (более 338 млн долларов), уже выделенных Швейцарией на 2023 и 2024 годы, страна предоставит в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков, то есть более 2 млрд долларов.

Напомним

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского Союза.

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