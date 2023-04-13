Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года

Детали

Отмечается, что эта поддержка будет оказана в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.

С учетом 300 млн франков (более 338 млн долларов), уже выделенных Швейцарией на 2023 и 2024 годы, страна предоставит в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков, то есть более 2 млрд долларов.

Напомним

Швейцария присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Европейского Союза.