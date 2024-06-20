Швейцарія та Шотландія зіграли внічию на Євро-2024
Київ • УНН
Швейцарія та Шотландія зіграли внічию 1:1 у своєму матчі групи А на Євро-2024 у Кельні. Швейцарці та німці зіткнуться у фінальному матчі групового етапу, тоді як Шотландія прийме Угорщину.
Збірні Швейцарії та Шотландії зіграли внічию у другому турі групового етапу чемпіонату Європи у Німеччині. Матч групи А у Кельні завершився з рахунком 1:1. Про це пише АР, передає УНН.
Деталі
У заключному турі 23 червня швейцарці зіграють із німцями, а шотландці – з угорцями.
З кожної групи у плей-офф виходять по дві найкращі команди. Також до 1/8 фіналу потраплять чотири найкращі збірні з тих, що посіли треті місця.
Раніше в середу із групи А до плей-офф вийшли німці, які набрали шість очок. У Швейцарії друге місце та чотири очки, у Шотландії — третій рядок і одне очко, замикають квартет угорці (0).
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