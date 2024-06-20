Швейцария и Шотландия сыграли вничью на Евро-2024
Киев • УНН
Швейцария и Шотландия сыграли вничью 1:1 в матче группы А на Евро-2024 в Кельне. Швейцарцы и немцы встретятся в финальном матче группового этапа, а Шотландия примет Венгрию.
Сборные Швейцарии и Шотландии сыграли вничью во втором туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Матч группы А в Кельне завершился со счетом 1:1. об этом пишет АР, передает УНН.
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В заключительном туре 23 июня швейцарцы сыграют с немцами, а шотландцы – с венграми.
Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучшие команды. Также в 1/8 финала попадут четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
Ранее в среду из группы а в плей-офф вышли немцы, набравшие шесть очков. В Швейцарии второе место и четыре очка, в Шотландии — третья строчка и одно очко, замыкают квартет венгры (0).
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