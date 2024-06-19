Украинская рапиристка Дария Миронюк завоевала "серебро" чемпионата Европы по фехтованию, проходящего в швейцарском Базеле. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

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То чтобы Украина будет иметь медаль ЧЕ в личной женской рапире стало известно уже в полуфинале, где сошлись наши Дария Миронюк и Алина Полозюк. говорится в сообщении

Миронюк со счетом 15:13 вышла победительницей этого противостояния. В полуфинале 22-летняя киевлянка одолела чемпионку Европейских игр-2023 Юлию Валчик-Климашик из Польши — 15:11.

А в финале украинка дала достойный бой, но все же уступила титулованной итальянке Арианне Эрриго — 10:15.

"Серебро", которое завоевала Дарья Миронюк, стало лишь второй медалью Украины в женской рапире за всю историю чемпионатов Европы после" бронзы " нынешнего старшего тренера нашей команды Ольги Лелейко в Генте-2007.

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