Українка здобула "срібло" чемпіонату Європи з фехтування
Київ • УНН
Дарина Миронюк завоювала срібну медаль у змаганнях з рапіри серед жінок на чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі, Швейцарія.
Українська рапіристка Дарія Миронюк здобула "срібло" чемпіонату Європи з фехтування, що проходить у швейцарському Базелі. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
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Те що, Україна матиме медаль ЧЄ в особистій жіночій рапірі стало відомо вже у півфіналі, де зійшлися наші Дарія Миронюк та Аліна Полозюк.
Миронюк з рахунком 15:13 вийшла переможницею цього протистояння. У півфіналі 22-річна киянка здолала чемпіонку Європейських ігор-2023 Юлію Валчик-Клімашик з Польщі — 15:11.
А у фіналі українка дала гідний бій, але все ж поступилася титулованій італійці Аріанні Ерріго — 10:15.
"Срібло", яке виборола Дарія Миронюк, стало лише другою медаллю України в жіночій рапірі за всю історію чемпіонатів Європи після "бронзи" нинішнього старшого тренера нашої команди Ольги Лелейко в Генті-2007.
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