Українська фехтувальниця Кривицька не потисла руку росіянці після поєдинку. Опонентка відповіла лайкою
Київ • УНН
Українська фехтувальниця Олена Кривицька перемогла росіянку Майю Гучмазову, яка виступала під прапором Грузії, на чемпіонаті Європи в швейцарському Базелі, і відмовилася потиснути руку суперниці, на що російська спортсменка відреагувала нецензурною лайкою.
Українська фехтувальниця Олена Кривицька перемогла на чемпіонаті Європи у швейцарському Базелі росіянку Маю Гучмазову, яка виступала під грузинським прапором. Після поєдинку українка відмовилась потиснути руку суперниці, на що російська спортсменка відреагувала нецензурною лайкою, передає УНН.
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На відео видно, як Кривицька після завершення поєдинку, пішла в протилежну сторону від Маї Гучмазової.
"Чому це так? Б**ть, чому вони так поводяться? Б**ть, чому їм можна все, вони oх**ли чи що?" - відреагувала Гучмазова.
Після цього, Гучмазовій вказали, щоб вона слідкувала за словами. Поєдинок завершився перемогою українки з рахунком 15:9.
Нагадаємо
Це вже не вперше, коли українські спортсмени відмовляються потиснути руку російським спортсменам. Минулого року українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову і не потисла їй руку.